Футбол
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»RT на русском 04:18
В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат». Ранее бывший футболист «Спартака» посоветовал болельщикам команды критиковать владельца клуба Леонида Федуна, а не Кононова.
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