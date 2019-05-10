Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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Происшествия
В Свободненском районе обрушился автомобильный мост
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Единоборства
Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго
Ожидается, что американские бойцы ММА встретятся на турнире UFC 238 в Чикаго 8 июня.
Обновлено в 19:17
Политика
Мюллер не придет на слушания в Конгрессе 15 мая
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не будет давать показания в Конгрессе США 15 мая, как это было ранее запланировано.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Политика
Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо
Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено в 21:33
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель призвал ее поддержать усиление санкций в отношении РФ из-за решения Москвы выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 06:13
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски
Обновлено в 15:07
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Экономика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Музыка
Самые интересные концерты недели
На следующей неделе в Москве Ди Ди Бриджуотер и оркестр Игоря Бутмана исполнят хиты "герцога джаза", группа "ПилОт" соединит рок-альтернативу с мессианством, а арфистка Оксана Сидягина воспоет архаику, которой трудно противостоять.
Обновлено в 18:22
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20