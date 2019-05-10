Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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Наука
Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Футбол
Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»
Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Экономика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто
Объявлена дата премьеры обновленного Skoda Superb
Компания Skoda объявила дату премьеры обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 07:38
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Политика
Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте
Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом получило в пятницу вотум доверия в парламенте, обеспечив поддержку 153 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе.
Обновлено в 15:41
Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая
Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Туристический автобус упал с горной дороги в Японии
Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма на острове Хонсю.
Обновлено в 09:59
Политика
Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Политика
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Политика
Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке
Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01