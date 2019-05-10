Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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«Яя должен работать самостоятельно». Семин не готов взять Туре в тренерский штаб «Локомотива»

Sport24.ru14:49

Яя Туре может стать тренером российской команды

Sport.ru07:43

Семин: Яя Туре может работать главным тренером клубов России и Украины

РИА Новости15:00

Агент Яя Туре: в приоритете Россия, так как РПЛ сильнее украинской лиги

Чемпионат07:03

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Матч ТВ05:48

Сёмин не видит Туре в тренерском штабе «Локомотива»

RT на русском15:25

Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России или Украине

Sports.ru06:00
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Наука

Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью

Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Футбол

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Экономика

Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%

Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто

Объявлена дата премьеры обновленного Skoda Superb

Компания Skoda объявила дату премьеры обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 07:38
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Политика

Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте

Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом получило в пятницу вотум доверия в парламенте, обеспечив поддержку 153 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Авто

«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна

Обновлено в 13:30
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Туристический автобус упал с горной дороги в Японии

Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма на острове Хонсю.
Обновлено в 09:59
Политика

Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Политика

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
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Яя Туре
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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