Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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Семин не видит Туре в тренерском штабе «Локомотива»

Газета.Ru16:00

Семин: «Туре сможет работать с любой российской командой в качестве главного тренера»

Sport24.ru14:49

Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России или Украине

Sports.ru06:00

Агент Яя Туре: в приоритете Россия, так как РПЛ сильнее украинской лиги

Чемпионат07:03

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Матч ТВ05:48

Яя Туре может стать тренером российской команды

Sport.ru07:43

Семин: Яя Туре может работать главным тренером клубов России и Украины

РИА Новости15:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
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В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
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Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
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Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

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Политика

Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
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Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП

Руководитель раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что хочет восстановить Украинскую церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в так называемую ПЦУ.
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Обновлено в 10:37
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
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На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
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