Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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