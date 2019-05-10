Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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Агент Туре: Яя начнет карьеру тренера в России - украинская лига слабее

Газета.Ru07:52

Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России или Украине

Sports.ru06:00

Агент Яя Туре: в приоритете Россия, так как РПЛ сильнее украинской лиги

Чемпионат07:03

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Sportbox.RU05:48

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Матч ТВ05:48

Яя Туре может стать тренером российской команды

Sport.ru07:43

Селюк: Яя Туре, скорее всего, начнет тренерскую карьеру в клубе из России

РИА Новости06:54
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Обновлено в 09:27
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Самолет столкнулся с бензовозом в Канаде, пострадали пять человек

Обновлено в 10:29
Культура

Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции

Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 09:10
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Стало известно, где нашли пропавшую в Новокузнецке девушку-следователя

Обновлено в 10:25
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Транспорт

Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Обновлено в 10:10
Политика

Австрия объявила лидера арт-группы «Война» в международный розыск

Изначально ордер на арест Воротникова австрийская полиция выдала еще в сентябре 2018 года за незаконный оборот оружия.
Обновлено в 07:05
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
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Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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