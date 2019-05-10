Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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Хоккей
Россия — Норвегия 5:2 (3-й период)
Обновлено в 12:45
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Атлетико» выплатит 16 млн евро за продление аренды Мораты
Как сообщает Goal.сom, для продления аренды Мораты на следующий сезон "матрасники" должны выплатить "Челси" 16 миллионов евро до 15 июля.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой
Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 00:43
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Политика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева разводится с мужем
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
Жители Петербурга обратили внимание на черный гроб, который плавал по каналу Грибоедова.
Обновлено в 12:37
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 12:47
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Кино
Сестры Вачовски работают над продолжением «Матрицы»
У знаменитой фантастической трилогии "Матрица" может появиться продолжение.
Обновлено в 11:55
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Футбол
Капелло составил сборную из своих бывших игроков
Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР
«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25