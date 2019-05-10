Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеруRT на русском 08:26

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.

Политика В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.

Авто Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Оно 2» Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Футбол «Атлетико» выплатит 16 млн евро за продление аренды Мораты Как сообщает Goal.сom, для продления аренды Мораты на следующий сезон "матрасники" должны выплатить "Челси" 16 миллионов евро до 15 июля.

Шоу-бизнес Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.

Политика Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».

Политика Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Политика В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.

Шоу-бизнес Алена Водонаева разводится с мужем Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.

Происшествия Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.

Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге Жители Петербурга обратили внимание на черный гроб, который плавал по каналу Грибоедова.

Политика Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Футбол «Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Политика Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.

Хоккей Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Политика В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".

Футбол Капелло составил сборную из своих бывших игроков Итальянский тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых он ранее тренировал.