Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Адам Джонсон освободился из тюрьмыСпорт-Экспресс 05:15
Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы. По информации английских СМИ, Джонсон покинул тюрьму Донкастера глубокой ночью в затемненном фургоне, за рулем которого находился отец футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Хоккей
НХЛ. Барбашев стал первой звездой дня
Обновлено в 02:36
Здоровье
В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»
В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено 20 марта в 06:48
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Общество
Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье
Обновлено 20 марта в 07:59
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Спорт
Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг
Обновлено в 05:16
Спорт
У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евро
Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
21 марта в столичном баре «Руки Вверх» свой 34-й день рождения праздновала актриса и телеведущая Елена Беркова.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Авто
Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года
Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Авто
В Британии перезапустили проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости
Британский предприниматель Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект под названием «Bloodhound», целью которого является достижение рекорда скорости при движении по земле.
Обновлено в 00:43
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Обновлено вчера в 12:15