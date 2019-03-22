Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Адам Джонсон освободился из тюрьмыСпорт-Экспресс 05:15

Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы. По информации английских СМИ, Джонсон покинул тюрьму Донкастера глубокой ночью в затемненном фургоне, за рулем которого находился отец футболиста.
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Осужденный за связь с несовершеннолетней Джонсон вышел из тюрьмы

Eurosport.ru05:18

Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы

РИА Новости04:48

Адам Джонсон вышел на свободу

Soccer.ru04:40

Экс-футболист «Манчестер Сити» Адам Джонсон освободился из тюрьмы

Спорт-Экспресс05:15

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Матч ТВ03:40

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Sportbox.RU03:40

СМИ: Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру

RT на русском05:13
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В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»

В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
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Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
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Общество

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Обновлено в 03:08
Происшествия

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В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье

Обновлено 20 марта в 07:59
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Спорт

Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг

Обновлено в 05:16
Спорт

У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
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Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
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34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

21 марта в столичном баре «Руки Вверх» свой 34-й день рождения праздновала актриса и телеведущая Елена Беркова.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Авто

Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года

Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
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В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
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Московским водителям посоветовали пересесть на метро из-за снегопада

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Авто

В Британии перезапустили проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Британский предприниматель Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект под названием «Bloodhound», целью которого является достижение рекорда скорости при движении по земле.
Обновлено в 00:43
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:15
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