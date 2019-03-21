Футбол

Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитерЧемпионат 07:15

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне выступающий в роли играющего тренера австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз», в своём «инстаграме» поделился эмоциями от нового амплуа.
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Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер

Спорт-Экспресс06:30

Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер

Чемпионат07:15

Уилкшир извинился перед «Динамо» за красный свитер

Матч ТВ08:19

Бывший игрок «Динамо» Уилкшир извинился перед клубом за фото в красном свитере

Sport24.ru07:33

Уилкшир извинился перед «Динамо» за красный свитер

Sportbox.RU08:19
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Люк Уилкшир
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Австралийский футболист и тренер, защитник клуба «Вуллонгонг Вулвз». Выступал в сборной Австралии. Серебряный призёр Кубка Азии 2011 года.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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