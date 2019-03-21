Футбол
Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитерЧемпионат 07:15
Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне выступающий в роли играющего тренера австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз», в своём «инстаграме» поделился эмоциями от нового амплуа.
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Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 13:40
Спорт
Фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. В Японии завершился стартовый день турнира.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
«Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана
Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Обновлено в 12:15
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Представлен VR-шлем Oculus Rift S
Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева впервые назвала причины развода с мужем
В недавнем интервью для американского Vogue актриса Ирина Горбачева впервые объяснила, почему развелась с мужем Григорием Калининым после 3 лет совместной жизни.
Обновлено в 12:28
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
Политика
Лидера немецкой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Представитель парламентской фракции партии сообщил, что сам лидер в курсе расследования.
Обновлено в 13:02