Футбол
Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:55
Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Общество
Гороскоп: львов настигнут старые обиды, раков посетит муза, стрельцов ждет успешная сделка
Гороскоп составлен на основе публикаций Astrocentr.ru.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода
Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 15:14
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено в 10:30
Культура
«Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими
Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием
Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.
Обновлено в 18:52
Политика
Мэй попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail.
Обновлено в 06:16
Экономика
Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения
Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Общество
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Общество
Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине
Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Здоровье
На Кубани в этом году планируют оздоровить более 170 тысяч детей
Речь идет о детях из многодетных семей и тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Общество
Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Футбол
Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностей
Футболисты сборной России постараются заставить команду Бельгии сыграть ниже своих возможностей, заявил капитан россиян Артем Дзюба.
Обновлено в 09:14
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено в 16:20
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:04
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перевода часов
В Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Беларусь подключится к освоению Арктики – эксперт
В феврале 2019 г. Постоянный комитет Союзного государства анонсировал ряд проектов, посвященных работе по информационному освещению и изучению одного из наиболее стратегически важных регионов России – Арктики.
Обновлено в 12:24