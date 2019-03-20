Футбол

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:55

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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Экс-футболист ЦСКА Дуду Сеаренсе завершил карьеру

Sport24.ru06:27

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Чемпионат07:55

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру в возрасте 35 лет

Матч ТВ09:08

Дуду объявил о завершении карьеры игрока и начале работы агентом

РИА Новости08:04

Бывший футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Soccer.ru08:31

Бывший хавбек ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Sports.ru10:58

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру в возрасте 35 лет

Sportbox.RU09:08
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
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Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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Гороскоп составлен на основе публикаций Astrocentr.ru.
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Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
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Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
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Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Авто

Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto

Обновлено в 10:30
Культура

«Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими

Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием

Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.
Обновлено в 18:52
Политика

Мэй попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail.
Обновлено в 06:16
Экономика

Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения

Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Общество

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Общество

Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине

Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Здоровье

На Кубани в этом году планируют оздоровить более 170 тысяч детей

Речь идет о детях из многодетных семей и тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
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Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП

Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Общество

Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Футбол

Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностей

Футболисты сборной России постараются заставить команду Бельгии сыграть ниже своих возможностей, заявил капитан россиян Артем Дзюба.
Обновлено в 09:14
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено в 16:20
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:04
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перевода часов

В Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Беларусь подключится к освоению Арктики – эксперт

В феврале 2019 г. Постоянный комитет Союзного государства анонсировал ряд проектов, посвященных работе по информационному освещению и изучению одного из наиболее стратегически важных регионов России – Арктики.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
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