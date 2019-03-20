Футбол
Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:55
Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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Финансы
Россия может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта
Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Министерство финансов РФ может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта.
Обновлено в 08:37
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Гитарист рок-группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин рассказал, что слова лидера коллектива Сергея Шнурова о распаде коллектива являются правдой.
Обновлено в 09:19
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Космос
На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба
На российском модуле Международной космической станции установят научный комплекс для создания карты неба.
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ
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Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
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Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ
Обновлено в 08:26
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Спорт
Зеппельт заподозрил велосипедистов «Тур де Франс» в применении допинга
Журналист канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что велосипедисты из команд-участников "Тур де Франс" могут быть замешаны в нарушениии антидопинговых правил.
Обновлено в 04:27
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика
В ООН заявили о последствиях санкций США против Венесуэлы
Санкционная политика Соединенных Штатов, которую государство ведет против Венесуэлы, негативно влияет на экономическую обстановку в республике, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на комиссара ООН.
Обновлено в 10:31
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Нико Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019-м
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг впечатлен выступлением Валттери Боттаса в Гран При Австралии.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Обновлено в 07:40
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06