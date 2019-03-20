Футбол

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:55

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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Дуду объявил о завершении карьеры игрока и начале работы агентом

РИА Новости08:04

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру в возрасте 35 лет

Sportbox.RU09:08

Бывший футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Soccer.ru08:31

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру в возрасте 35 лет

Матч ТВ09:08

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Чемпионат07:55

«Большое спасибо, ЦСКА». Экс-хавбек москвичей Дуду завершил карьеру

Бомбардир.ру09:38

Экс-футболист ЦСКА Дуду Сеаренсе завершил карьеру

Sport24.ru06:27
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Гитарист рок-группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин рассказал, что слова лидера коллектива Сергея Шнурова о распаде коллектива являются правдой.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
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Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
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Роман Зобнин перенес операцию на руке

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
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Экономика

ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
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Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
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Журналист канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что велосипедисты из команд-участников "Тур де Франс" могут быть замешаны в нарушениии антидопинговых правил.
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Обновлено в 08:56
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Обновлено в 09:07
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Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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В ООН заявили о последствиях санкций США против Венесуэлы

Санкционная политика Соединенных Штатов, которую государство ведет против Венесуэлы, негативно влияет на экономическую обстановку в республике, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на комиссара ООН.
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Forbes назвал самые надежные банки России

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
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Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

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Нико Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019-м

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг впечатлен выступлением Валттери Боттаса в Гран При Австралии.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
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Девочку-маугли выписали из больницы

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Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно

Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
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За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
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Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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