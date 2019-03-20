Футбол
Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:55
Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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Гаджеты
Монструозный смартфон Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором ёмкостью 18 000 мА·ч уже можно предзаказать за 550 долларов
В феврале под брендом Energizer был представлен необычный смартфон Power Max P18K Pop с аккумулятором ёмкостью 18 000 мА·ч.
Обновлено в 10:37
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
Волин рассказал о цене оборудования для приема бесплатных каналов
Граждане, проживающие на территориях, не охваченных цифровым наземным сигналом, в соответствии с законом, который в декабре прошлого года был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, будут получать доступ к 20 бесплатным каналам через операторов спутникового телевидения при условии покупки их оборудования.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Авто
Nissan Terrano получил Apple CarPlay и Android Auto
Как отметили в пресс-службе Nissan Россия, обновление коснулось только двух комплектаций – Elegance Plus (от 1 116 000 руб.) и Tekna (от 1 318 000 руб.), получивших мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня подал в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 12:25
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Общество
В России за 2 года вынесли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
Как выяснилось, за два года в России было вынесено 50 тысяч приговоров, на 80% или более совпадающих с другими решениями.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Полиция Якутска расследует случаи хулиганства в торговых точках города
Ранее ряд федеральных и региональных СМИ сообщил о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии.
Обновлено в 07:06
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Экономика
В Росстате сообщили о сокращении строительства жилья в феврале на 2,2%
Объем строительства жилья в России в феврале 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2018 года, до 5 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
Обновлено в 11:27
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки
Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
Обновлено в 04:50
Футбол
Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова
Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
Обновлено в 11:35
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео
Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Общество
Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019»
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".
Обновлено в 11:58
Здоровье
Британку три года лечили от депрессии вместо рака
В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт весна без дождей
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда в Москву придёт весна без дождей.
Обновлено в 11:49
Футбол
Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»
Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33