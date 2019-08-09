Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

с чего всё началось

Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс.

Экс-футболист «Барселоны» может перейти в «Краснодар»

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