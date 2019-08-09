Футбол

Экс-футболист «Барселоны» может перейти в «Краснодар»Газета.Ru вчера в 09:29

Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс.
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с чего всё началось

Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара» к воспитаннику «Барселоны»

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».
Sport24.ruвчера в 09:15

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Тельо может перейти в «Краснодар»

Советский спортвчера в 09:01

Агент: «Краснодар» проявляет интерес к воспитаннику «Барселоны»

Sport.ruвчера в 09:59

Экс-футболист «Барселоны» может перейти в «Краснодар»

Газета.Ruвчера в 09:29

Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив», ЦСКА хочет белорусского защитника. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00

Агент Тельо подтвердил интерес к игроку со стороны «Краснодара»

Чемпионатвчера в 09:58

Источник: «Краснодар» претендует на полузащитника «Бетиса» Тельо

Спорт-Экспрессвчера в 08:35

Воспитанник «Барсы» Тельо может перейти в «Краснодар»

Sports.ruвчера в 07:30
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском

Беспилотники "Орлан-10" утром в субботу приступили к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу вновь произошли взрывы и пожар.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов

В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро

Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра

Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19
Политика

Трамп высоко оценил шансы Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

В кинотеатры хотят запретить приносить свои еду и напитки

Как отметили авторы предложения, еда и напитки, принесённая зрителями в кино, ведёт к существенному сокращению прибылей.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов Экс-супруга выставила предпринимателю рекордный иск.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Концерт Басты в Ростове прервался из-за ЧП

Обновлено в 00:43
Общество

В России появится стандарт школьной формы

Обновлено вчера в 02:44
Футбол

«Бавария» хочет арендовать Манджукича у «Ювентуса»

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры с туринским «Ювентусом» об аренде хорватского нападающего Марио Манджукича, который с 2012 по 2014 годы уже выступал за немецкий клуб.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:51
Наука

Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель

Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Армия и оружие

Сирийская армия разбила крупную группировку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 00:33
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