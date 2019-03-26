Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в миреRT на русском вчера в 15:46
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил игрока центра обороны каталонского коллектива Жерара Пике.
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Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»
Советский спортвчера в 14:02
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами
Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
«Он надо мной издевался»: Пугачева объяснила причину развода
Примадонна довольно конкретно объяснила, почему решила оформить развод. В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату.
Обновлено в 01:42
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии
Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца MMA
Всемирно известный боец MMA из Ирландии Конор Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено вчера в 03:12
Хоккей
Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Пять причин, почему СКА пройдет ЦСКА в Кубке Гагарина
Nevasport приводит свои доводы, почему в финал Кубка Гагарина выйдет петербургский клуб.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка
«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein
Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Политика
МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав
Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Обновлено 24 марта в 17:50
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Представлен новый смартфон Samsung Galaxy A70
Обновлено вчера в 07:06
Наука
Эксперимент в ЦЕРН подтвердил существование пентакварков
Эксперимент LHCb 2019 года уточнил результаты, полученные в 2015 году, и, благодаря лучшей точности, зарегистрировал не два пентакварка, как было заявлено ранее, а три.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Собянин отметил качество подготовки врачей в «Первом меде»
Мэр отметил, что создание подобного института повышения квалификации и электронного обучения - важная работа, учитывая, что "Первый мед" - Сеченовский университет - является "основной базой для московских кадров".
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные
Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа
Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56