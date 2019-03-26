Футбол

Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в миреRT на русском вчера в 15:46

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил игрока центра обороны каталонского коллектива Жерара Пике.
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Карлес Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»

Sports.ruвчера в 17:24

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Sportbox.RUвчера в 12:56

Пуйоль: «Пике - лучший защитник в мире»

Soccer.ruвчера в 13:28

Пуйоль: Пике — лучший защитник в мире

Чемпионатвчера в 12:58

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Матч ТВвчера в 12:56

Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»

Советский спортвчера в 14:02

Пуйоль: «Пике лучше меня, и он лучший центральный защитник в мире»

Sport24.ruвчера в 12:47
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами

Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.
Обновлено в 01:58
Происшествия

На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

«Он надо мной издевался»: Пугачева объяснила причину развода

Примадонна довольно конкретно объяснила, почему решила оформить развод. В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату.
Обновлено в 01:42
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии

Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца MMA

Всемирно известный боец MMA из Ирландии Конор Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено вчера в 03:12
Хоккей

Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Пять причин, почему СКА пройдет ЦСКА в Кубке Гагарина

Nevasport приводит свои доводы, почему в финал Кубка Гагарина выйдет петербургский клуб.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка

«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein

Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы

Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Обновлено 24 марта в 17:50
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

Обновлено в 00:51
Гаджеты

Представлен новый смартфон Samsung Galaxy A70

Обновлено вчера в 07:06
Наука

Эксперимент в ЦЕРН подтвердил существование пентакварков

Эксперимент LHCb 2019 года уточнил результаты, полученные в 2015 году, и, благодаря лучшей точности, зарегистрировал не два пентакварка, как было заявлено ранее, а три.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Здоровье

Собянин отметил качество подготовки врачей в «Первом меде»

Мэр отметил, что создание подобного института повышения квалификации и электронного обучения - важная работа, учитывая, что "Первый мед" - Сеченовский университет - является "основной базой для московских кадров".
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные

Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа

Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56
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Карлес Пуйоль
Испанский футболист
Испанский футболист, выступал главным образом на позиции центрального защитника, он также мог играть на обоих флангах, в основном, на правом, и считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Барселона», был капитаном каталонцев с 2004 по 2014 год, сыграл за них 593 матча и забил 18 мячей.
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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