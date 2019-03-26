Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в миреRT на русском 15:46
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил игрока центра обороны каталонского коллектива Жерара Пике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Политика
Глава генштаба ВС Алжира призвал президента страны покинуть пост
Военный считает, что глава государства не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья Начальник Генштаба ВС Алжира генерал Ахмед Гайд Салах, который продолжительное время считался одним из соратников президента страны, призвал Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника
Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял охоту папарацци на его замок
Максим Галкин пожаловался на преследующих его семью папарацци Супруг Аллы Пугачевой также отметил, что, поскольку он является владельцем роскошного замка в поселке Грязь, то ему часто приходится заниматься вопросами, касающимися дома и участка.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Кино
СМИ сообщили о смерти актера Нодара Мгалоблишвили
Обновлено в 17:20
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве
Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 18:27
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Политика
Мантуров рассказал о завершении испытаний крыла для МС-21
В России завершаются испытания крыла для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 05:46
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»
Обновлено в 07:35
Финансы
ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).
Обновлено вчера в 03:19
Футбол
Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию
На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).
Обновлено в 17:49
Наука
Исследования показывают, что люди, кормящие птиц, оказывают влияние на охрану природы
Итоги показали, что большинство участников заметило естественные изменения во дворах, которые могут быть вызваны кормлением, включая увеличение числа птиц у кормушек, кошек или ястребов вблизи них, а также и больных или раненых пернатых у мест кормления.
Обновлено в 09:45
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Музыка
В Москве откроется юбилейный фестиваль Ростроповича
Юбилейный,10-й по счету, Международный фестиваль Мстислава Ростроповича по традиции откроется 27 марта - в день рождения виолончелиста и дирижера.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Россия и Китай проведут совместные морские учения в конце апреля
В конце апреля ВМФ России и ВМС Китая намерены провести учения "Морское взаимодействие-2019".
Обновлено в 18:07
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Хоккей
Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина
Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов.
Обновлено в 04:15
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31