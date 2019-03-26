Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в миреRT на русском вчера в 15:46
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил игрока центра обороны каталонского коллектива Жерара Пике.
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Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»
Советский спортвчера в 14:02
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Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Сам Михаил Абызов "категорически" не признает вину по делу о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на адвоката министра Александра Асниса.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Китайские археологи нашли снесенные 2,5 тысячи лет назад куриные яйца
Китайские археологи в восточной провинции Цзянсу обнаружили керамический сосуд, наполненный куриными яйцами, возраст которых составляет 2,5 тысячи лет.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Обновлено вчера в 10:11
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На трассе в Прикамье перевернулся рейсовый автобус
На трассе в Прикамье перевернулся рейсовый автобус.
Обновлено в 03:34
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Политика
Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле
Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.
Обновлено в 00:15
Технологии
Как бесплатно получить токены. Coinbase раздаст 1 млрд монет Stellar
Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation раздадут 1 млрд токенов XLM.
Обновлено в 03:38
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в «Томе и Джерри»
Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», сыграет главного антагониста в художественном фильме «Том и Джерри».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Около 300 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва
Неизвестный сообщил о минировании школы на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, из здания образовательного учреждения эвакуировали около 300 человек.
Обновлено в 03:35
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.
Обновлено в 04:00
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами
Трамвай с пассажирами загорелся в среду утром в Ульяновске, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте города Кемерова.
Обновлено в 03:34
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman
Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
В подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп.
Обновлено в 03:52
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Новосибирске экстренно сел летевший из Мюнхена самолет Lufthansa
Воздушный лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший рейсом Мюнхен-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Обновлено в 03:48
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:20
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
СМИ назвали ответственных за атаку на посольство КНДР в Мадриде
СМИ сообщили об ответственных за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Обновлено в 02:13