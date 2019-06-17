Футбол

Экс-футболист «Арсенала» Юнгберг вошел в тренерский штаб ЭмериРИА Новости 11:05

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Бывший футболист "Арсенала" и сборной Швеции Фредди Юнгберг вошел в штаб главного тренера лондонской команды Унаи Эмери, сообщается на сайте клуба. С нового сезона Юнгберг будет помощником Эмери.
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Экс-футболист «Арсенала» Юнгберг вошел в тренерский штаб Эмери

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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