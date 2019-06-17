Футбол

Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»Чемпионат 13:07

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи» Павел Долгов находится на просмотре в «Рубине», сообщает пресс-служба казанской команды. В минувшем сезоне Долгов выступал за махачкалинский «Анжи». Нападающий принял участие в 24 матчах за «Анжи» и забил 3 гола.
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Долгов находится на просмотре в «Рубине»

Советский спорт14:22

Воспитанник «Зенита» близок к переходу в «Рубин»

Матч ТВ12:44

На просмотре в казанском «Рубине» находится нападающий Павел Долгов

Татар-информ13:37

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»

Sport24.ru12:23

Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»

Чемпионат13:07

Экс-форвард «Зенита» проходит просмотр в «Рубине»

Нева Спорт13:38

Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» – на просмотре в «Рубине»

Спорт-Экспресс12:17
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Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Космос

Обнаружено древнейшее столкновение галактик

Credit: National Astronomical Observatory of Japan Современные галактики, такие как наш Млечный Путь, пережили бесчисленные слияния.
Обновлено в 13:39
Политика

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Обновлено в 22:44
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество

В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Экономика

Назван главный способ сокращения курения

Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено в 20:05
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Кино

Роберт-Дауни-младший предложил «сделать» Железного человека женщиной

Актер Роберт-Дауни-младший выступил с предложением "сменить пол" Железному человеку.
Обновлено в 09:34
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Обновлено в 20:51
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Общество

СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Политика

Михаил Бабич назначен замом министра экономразвития РФ

В минэкономразвития России Бабич недолго уже работал, 2003 году он был назначен помощником министра. Но в том же году избрался в Госдуму.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым расширить санкции против России.
Обновлено в 19:16
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Экономика

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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