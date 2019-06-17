Футбол
Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»Чемпионат 13:07
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи» Павел Долгов находится на просмотре в «Рубине», сообщает пресс-служба казанской команды. В минувшем сезоне Долгов выступал за махачкалинский «Анжи». Нападающий принял участие в 24 матчах за «Анжи» и забил 3 гола.
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