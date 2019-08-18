Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Sportbox.RU вчера в 18:23

Порту — Витория Сетубал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Драган»
Зе Луиш
12′
Зе Луиш
20′
45′+1′
Артур Жорже
46′
Leandro Vilela
Карлиньос
Зе Луиш
63′
Луис Диас
64′
Ромариу Баро
Сея Накадзима
67′
67′
Илдеберту Перейра
Брайан Мансилья
Мусса Марега
Тикиньо Соарес
72′
77′
Ману
78′
Халид Ашади
Гедеш
Зе Луиш
Фабиу Силва
78′
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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