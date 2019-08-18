Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Sportbox.RU вчера в 18:23
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Драган»
Зе Луиш
|12′
Зе Луиш
|20′
|45′+1′
Артур Жорже
|46′
Leandro Vilela
Карлиньос
Зе Луиш
|63′
Луис Диас
|64′
Ромариу Баро
Сея Накадзима
|67′
|67′
Илдеберту Перейра
Брайан Мансилья
Мусса Марега
Тикиньо Соарес
|72′
|77′
Ману
|78′
Халид Ашади
Гедеш
Зе Луиш
Фабиу Силва
|78′
Порту
Расстановка 4‑3‑3
32
Марчесин
17
Корона
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
10
Накадзима
22
Перейра
16
Урибе
29
Соарес
49
Фабиу Силва
7
Диас
90
Макаридзе
5
Ману
4
Жорже
24
Пиреш
17
Сильвио
22
Мансилья
8
Валенте
76
Карлиньос
10
Бесса
7
Гуэдеш
87
Зекинья
Витория Сетубал
Расстановка 4‑4‑2
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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Зе Луиш - о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»
Sportbox.RUвчера в 22:15
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
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