Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Sportbox.RU вчера в 18:23

«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту». Экс-спартаковец мощнейше ворвался в новую лигу

Sport24.ru04:30

Видео, Зе Луиш сделал хет-трик за «Порту»

Чемпионат04:00

Зе Луиш — о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»

Sportbox.RUвчера в 22:15

Зе Луиш — о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»

Матч ТВвчера в 22:15

Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик

Бомбардир.рувчера в 18:25

Зе Луиш: «Это был идеальный вечер. Что случилось, осталось позади»

Спорт-Экспрессвчера в 21:20

Хет-трик Зе Луиша помог «Порту» разгромить «Виторию Сетубал» (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 18:18
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Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Общество

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Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
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Происшествия

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Футбол

Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами

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Финансы

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Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

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Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

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В Екатеринбурге после Дня города вывезли 450 кубометров мусора

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В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

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На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
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