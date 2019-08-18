Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Sportbox.RU вчера в 18:23
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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Зе Луиш — о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»
Sportbox.RUвчера в 22:15
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
Бомбардир.рувчера в 18:25
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Росстат узнал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Эксперты Росстата выяснили, как за последние 40 лет изменился рацион россиян, передаёт «РИА Новости».
Обновлено 15 августа в 23:47
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Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Футбол
Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Транспорт
В Екатеринбурге после Дня города вывезли 450 кубометров мусора
Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга около 450 кубометров мусора после окончания мероприятий, посвящённых Дню города.
Обновлено в 03:05
Политика
Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:07
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Обновлено вчера в 21:56
Кино
Скандальному режиссеру Роману Поланскому исполнилось 86 лет
Обновлено в 03:49
Экономика
Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекорда за 5 лет
В результате за месяц жилье в городах-миллионниках подорожало на 4%. В Москве средняя стоимость съёма однокомнатной квартиры превысила 35 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00