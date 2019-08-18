Футбол
Бывший спартаковец Зе Луиш забил три мяча в чемпионате ПортугалииВести.Ru 01:36
"Порту" в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу нанес крупное поражение команде "Витория" из Сетубала. Три мяча в составе победителей забил бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш. Нападающий отличился на 11, 23 и 63 минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
Бомбардир.рувчера в 18:25
Зе Луиш — о хет-трике: «Вечер получился идеальным. Что случилось, осталось позади»
Sportbox.RUвчера в 22:15
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
Обновлено в 02:01
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты
Рендеры Nokia 7.2 появились в Сети
В Сети появились неофициальные рендеры ожидаемого Nokia 7.2. Изображения смартфона опубликовал один из авторитетных инсайдеров.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей
Обновлено в 02:12
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
SoftBank выделит сотрудникам до $20 млрд для вложений в новый инвестфонд
Японский холдинг SoftBank выделит до $20 млрд на то, чтобы его сотрудники могли вложиться во второй инвестиционный фонд компании Vision Fund, о запуске которого стало известно в июле.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»
Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Обновлено в 00:29
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
Кавани договорился о контракте с клубом Бекхэма
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами», принадлежащем группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.
Обновлено в 02:23
Общество
Мы даем удочку: как работает центр занятости «Моя карьера»
"Работа есть" — главное желание Служба занятости населения Москвы начала работать по новым стандартам в 2019 году.
Обновлено в 01:00
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено 16 августа в 20:35
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45