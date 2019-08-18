"Порту" в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу нанес крупное поражение команде "Витория" из Сетубала. Три мяча в составе победителей забил бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш. Нападающий отличился на 11, 23 и 63 минутах.

Бывший спартаковец Зе Луиш забил три мяча в чемпионате Португалии

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