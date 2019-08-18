«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.

Здоровье Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

Политика У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.

Космос Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Игры Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Авто Кроссовер Kia KX3 отдаст своё имя новой модели Seltos Новенький Kia Seltos пятого сентября отпразднует китайскую премьеру на автошоу в Чэнду как второе поколение паркетника Kia KX3.

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Общество В Приморье эвакуируют людей из-за паводка после тайфуна Почти 70 человек эвакуировали в пункты временного размещения в Приморье из-за паводка, возникшего в результате тайфуна "Кроса", сообщает РИА Новости.

Футбол В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Политика Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым» Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".

Общество В Турции обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамары В турецкой провинции Эрзурум археологи нашли могилу, которая, предположительно, принадлежит внучке легендарной царицы Тамары Гурджи-Хатун и ее сыну, султану Ала ад-Дин Кай-Кубаду.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

Футбол Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере Катарский «Аль-Садд», который возглавляет легенда «Барселоны» Хави, в матче за Кубок шейха Яссима обыграл «Аль-Духайль» — 1:0. Для испанского специалиста это первый трофей в карьере, для клуба — 70-й в истории.

Космос Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.