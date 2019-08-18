Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Матч ТВ 18:23
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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