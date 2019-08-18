Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Матч ТВ 18:23

3 фото
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зе Луиш принес «Порту» крупную победу, оформив хет-трик. И возглавил гонку бомбардиров в Португалии

Sport24.ru18:27

Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик

Бомбардир.ру18:25

«Порту» благодаря хет-трику Зе Луиша разгромил «Виторию Сетубал»

Спорт-Экспресс18:21

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Матч ТВ18:23

Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»

Bookmaker-ratings.ru18:21

Хет-трик Зе Луиша помог «Порту» разгромить «Виторию Сетубал» (ВИДЕО)

ProstoProSport18:18

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Sportbox.RU18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Обновлено в 03:23
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Футбол

Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено в 16:56
Общество

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено в 15:52
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Космос

На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт

Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Транспорт

Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог

В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии

Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет.
Обновлено в 15:27
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Здоровье

В Дагестане врачи спасли жизнь коллеге, пережившей клиническую смерть

В Дагестане врачи вернули к жизни коллегу, пережившую клиническую смерть.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Хоккей

Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин

Обновлено в 14:47
Происшествия

В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В США легкомоторный самолёт упал на жилой дом

Обновлено в 18:45
Общество

Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Космос

Дизайнеры создали чемодан для космических туристов

Дизайнеры не забыли и о невесомости, поэтому чемодан имеет электромагнитную опорную плиту: его можно прикрепить к полу или стенам и даже зарядить ваш телефон через индуктивное зарядное поле.
Обновлено в 12:00
Авто

Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте

Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Под Мурманском мужчина избил сковородой знакомую и порезал ее друга

52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .
Обновлено в 19:15
Политика

Порошенко рассказал о «страхах» России

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины.
Обновлено в 19:08
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В ульяновских магазинах после отравления проверят подсолнечное масло

В магазинах Ульяновской области после случая массового отравления с двумя погибшими проверят подсолнечное масло.
Обновлено вчера в 14:07
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Космос

Филиппины вступают в гонку за освоение космоса

Филиппины вступают в новую фазу в области науки и техники с принятием закона о создании космического агентства, что, по словам чиновников, окажет положительное влияние на его национальную безопасность и благосостояние людей, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий клуба «Порту» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витория
Португальский футбольный клуб
Португальский футбольный клуб из города Сетубал в одноимённом округе на юге Португалии. В Португалии команду обычно называют «Витория Сетубал», чтобы не путать с другой «Виторией» из Гимарайнша. Клуб основан в 20 ноября 1910 года, домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу да Бонфин», вмещающем 18 694 зрителей. Лучшим результатом в чемпионате Португалии является 2-е место в сезоне 1971/72.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное