Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»Матч ТВ 18:23
«Порту» на своем поле обыграл «Виторию Сетубал» в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
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Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Футбол
Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено в 16:56
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
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Обновлено в 18:45
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Обновлено вчера в 09:22
Транспорт
Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог
В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора
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Армия и оружие
Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии
Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет.
Обновлено в 15:27
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Здоровье
В Дагестане врачи спасли жизнь коллеге, пережившей клиническую смерть
В Дагестане врачи вернули к жизни коллегу, пережившую клиническую смерть.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Хоккей
Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
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Обновлено в 18:45
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Космос
Дизайнеры создали чемодан для космических туристов
Дизайнеры не забыли и о невесомости, поэтому чемодан имеет электромагнитную опорную плиту: его можно прикрепить к полу или стенам и даже зарядить ваш телефон через индуктивное зарядное поле.
Обновлено в 12:00
Авто
Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте
Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Под Мурманском мужчина избил сковородой знакомую и порезал ее друга
52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .
Обновлено в 19:15
Политика
Порошенко рассказал о «страхах» России
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины.
Обновлено в 19:08
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В ульяновских магазинах после отравления проверят подсолнечное масло
В магазинах Ульяновской области после случая массового отравления с двумя погибшими проверят подсолнечное масло.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
Филиппины вступают в гонку за освоение космоса
Филиппины вступают в новую фазу в области науки и техники с принятием закона о создании космического агентства, что, по словам чиновников, окажет положительное влияние на его национальную безопасность и благосостояние людей, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 18:23