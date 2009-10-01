Футбол

Экс-форвард «Ливерпуля» оказался не нужен команде ГоловинаМатч ТВ 09:34

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, 14 августа
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
2 фото
Бывший форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж мог продолжить карьеру в «Монако». Как сообщает RMC Sport, кандидатура 29-летнего игрока не устроила наставника монегасков Леонарду Жардима, который заблокировал возможный трансфер.
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Экс-форвард «Ливерпуля» оказался не нужен команде Головина

Sportbox.RU09:34
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
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