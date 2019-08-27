Футбол
MetaratingsЭкс-форвард ЦСКА Сейду Думбия может перейти в «Интер»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассматривает форварда Сейду Думбия как вариант усиления атаки своей команды, сообщает портал 90 Min.
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Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Политика
Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить.
Lenta.ru 08:38
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Армия и оружие
Песков пообещал ответ на испытание США новой крылатой ракеты
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на испытание США новой крылатой ракеты обязательно последует.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Футбол
В сборную Грузии по футболу вызваны два дебютанта
В расширенный список игроков попали два дебютанта – Леван Шенгелия из тбилисского "Динамо" и Зурико Давиташвили из казанского "Рубина".
Sputnik Грузия 07:29
Общество
Еще 14 министерств переедут в «Москва-Сити»
Вести Подмосковья 03:10
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
В Москве мужчина лишился телефона из-за фото с Олегом Тактаровым
В центре Москвы обокрали мужчину, захотевшего сфотографироваться с актером и спортсменом Олегом Тактаровым.
Росбалт 05:48
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Футбол
«Краснодар» проведёт матч с «Олимпиакосом» при аншлаге
Евро-футбол.ру 09:41
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Шоу-бизнес
Барнаульский депутат объяснил выступление C.C. Catch на юбилее супруги
Журналистская правда 09:20
Происшествия
Владелец подмосковного хостела сжег постояльца за тягу к спиртному
С помощью бензина и огня пытался спасти от пьянства жителя подмосковного хостела его владелец.
Московский Комсомолец 07:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Происшествия
В Дагестане два ребенка погибли от удара током
Как сообщили "РГ" в МЧС Дагестана, двое детей играли в частном доме с розетками и получили удар электрическим током.
Российская газета 08:53