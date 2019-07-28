Футбол
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Бомбардир.ру 01:32
Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении соглашения с игроком. В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Петербурге девушка выпала из окна 9-го этажа, потянувшись за кошкой
В Петербурге девушка выпала из окна девятого этажа, потянувшись за кошкой.
Обновлено в 05:36
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия
МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек
На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 08:24
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га
В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Обновлено 26 июля в 01:53
Футбол
Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера».
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры
Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Объявлен ТОП-5 военных грузовиков
Портал «Военное дело» предлагает ознакомиться с ТОП-5 самых мощных военных грузовиков мира.
Обновлено в 05:10
Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области снова растет
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота
«Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — заявил он.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛ
"Ливерпуль" объявил о приобретении футболиста лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, который выступает на позиции полузащитника.
Обновлено в 04:56
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 06:40
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Культура
1300 задержанных и жестокость полиции: хроника митинга за честные выборы в Мосгордуму
Столичный главк МВД сообщает, что в центре Москвы за различные правонарушения на несанкционированных акциях задержаны 1074 человека.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД
Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.
Обновлено в 05:04
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Психолог посоветовала выходить из отпуска на работу в середине недели
Психологи советуют возвращаться из отпуска на работу в середине недели, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных.
Обновлено в 05:00
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30