Футбол

Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Бомбардир.ру 01:32

Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении соглашения с игроком. В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.
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