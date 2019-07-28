Футбол
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Бомбардир.ру 01:32
Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении соглашения с игроком. В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.
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«Инновационную ОС» MIUI 11 выпустят до зимы
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Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
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Группа Snow Voice выступила на фестивале «Жара» в Баку
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Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
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11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
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Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
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О пользе огурца рассказали специалисты
Ранее ГЛАС рассказал: специалисты объяснили максимальные сроки ожидания врача.
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В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Наука
Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками
Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.
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В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Легенда ВМФ: как братьев-морпехов обвинили в оккупации Литвы и попытке убить вице-президента России в Крыму
Сегодня, в день Военно-морского флота, на морском параде в Балтийске доблесть и морскую выучку продемонстрирует экипаж десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве
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Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
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В Тулун привезли комплекс «Стрела-П» для определения прочности зданий
Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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