Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении соглашения с игроком. В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

Гаджеты «Инновационную ОС» MIUI 11 выпустят до зимы Компания Xiaomi включила в свои планы выпуск «инновационной ОС» под названием MIUI 11, оболочка может появиться до наступления зимы.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Авто Назван ТОП-7 самых распространенных летних неприятностей «Пересохший» бак, до которого нередко доводят езда по незнакомой дороге и банальная самоуверенность водителя, становится причиной около 7% выездов мобильной помощи.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров в Монако встретился с футболистом Сергеем Мельником Из Монако Киркоров выложил снимок с украинским футболистом Сергеем Мельником, который стал участником пятого сезона украинского «Холостяка».

Единоборства Холлоуэй и Эдгар уложились в вес перед UFC 240 Как сообщает "Чемпионат.com", в главном поединке вечера чемпион организации полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй будет защищать титул от экс-чемпиона промоушена Фрэнки Эдгара.

Политика В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

Футбол 11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.

Футбол Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

Здоровье О пользе огурца рассказали специалисты Ранее ГЛАС рассказал: специалисты объяснили максимальные сроки ожидания врача.

Религия В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.

Наука Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.

Политика В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия «ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

Авто Новая Mazda 3: она подкачала мышцы! Новую версию Мазды 3 , что у нас на тесте, предлагают с двумя моторами — 1,5 и 2 литра и, как мы поняли, ориентируют на городского пользователя: дорожный просвет — всего 135 мм.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Происшествия В Тулун привезли комплекс «Стрела-П» для определения прочности зданий Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».