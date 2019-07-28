Футбол
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Бомбардир.ру 01:32
Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении соглашения с игроком. В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
Обновлено в 02:30
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Общество
Мэр Тулуна призвал жителей готовиться к эвакуации
Обновлено в 00:45
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»
Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Обновлено вчера в 21:05
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Путин «по-семейному» поговорил с семьями погибших подводников
Президент России Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург, где пообщался с членами семей подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля.
Обновлено вчера в 12:43
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля
Обновлено 26 июля в 14:34
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Космос
Прототип космического корабля будущего от SpaceX совершил первый полет
Обновлено 26 июля в 07:28
Футбол
«Лестер» хочет получить от МЮ рекордную сумму за Магуайра
Сообщается, что МЮ готов предложить «Лестеру» 72 млн фунтов, однако владельцы «лисов» хотят поставить новый рекорд по цене, выплаченной за защитника, принадлежащий на данный момент Вирджилу ван Дейку, перешедшему в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено 26 июля в 10:58
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39