Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает укрепить атакующую линию своей команды и находится в поисках нападающего. Как сообщает 90min.com, черно-синие рассматривают в качестве подмены Ромелу Лукаку Вильфреда Бони и Сейду Думбия, которые в настоящий момент находятся без клубов.

Экс-форвард ЦСКА Думбия может перейти в «Интер»

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Кино Определен самый популярный российский фильм XXI века Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Происшествия В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321 Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.

Политика Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.

Происшествия В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Футбол В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.

Происшествия Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.

Экономика «Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Политика Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Общество В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".

Спорт Чемпионка мира в беге Арзамасова временно отстранена за допинг Чемпионка мира в беге на 800 метров, представительница Белоруссии Марина Арзамасова временно отстранена за допинг, сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.

Здоровье Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Интернет Instagram создает новый мессенджер Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.