Футбол

Матч ТВМатч ТВЭкс-форвард ЦСКА Думбия может перейти в «Интер»

3 фото
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает укрепить атакующую линию своей команды и находится в поисках нападающего. Как сообщает 90min.com, черно-синие рассматривают в качестве подмены Ромелу Лукаку Вильфреда Бони и Сейду Думбия, которые в настоящий момент находятся без клубов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший форвард ЦСКА Думбия интересен миланскому «Интеру»

Советский спорт05:59

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия может перейти в «Интер»

Metaratings06:30

Бывший форвард ЦСКА может перейти в «Интер»

Чемпионат05:45

Экс-форвард ЦСКА Думбия может перейти в «Интер»

Матч ТВ06:15

Экс-форвард ЦСКА Думбия может перейти в «Интер»

Sportbox.RU06:15

Источник: «Интер» интересуется выступавшим за ЦСКА Думбья

Спорт-Экспресс06:08

Думбия может перейти в «Интер»

Sport.ru06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Экономика

ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета вчера в 12:20
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Политика

Путин прибыл в Жуковский на МАКС-2019

Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019.
REGNUM 05:46
Политика

Татарстан выступил против празднования свержения ига

Законопроект об установлении Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году как всероссийской памятной даты уже получил одобрение Правительства РФ.
Дилетант 04:50
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество

Борисов рассказал, когда начнется серийный выпуск лайнеров МС-21

Серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПолитРоссия 05:35
Здоровье

Глава свердловского минздрава прервал отпуск после заявления из Кремля

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
REGNUM вчера в 09:33
Космос

На МАКС-2019 впервые показали космический ядерный буксир

На Международном авиакосмическом салоне (МАКС)-2019 впервые показали макет космического ядерного буксира.
Московский Комсомолец 05:20
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Происшествия

Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку

В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Экономика

В целом считаем финансовые результаты «Детского мира» за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк

"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка.
Финмаркет 05:58
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Наука

Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре

Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.
Новый День 04:32
Политика

Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Гаджеты

Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

РИА Новости 05:50
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Армия и оружие

Начался второй этап поставки С-400 в Турцию

Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Недвижимость

Кипр вошел в топ-3 популярных среди россиян стран для покупки зарубежного жилья

В январе-июле 2019 года Кипр вошел в тройку самых популярных направлений среди россиян для приобретения зарубежной недвижимости, как сообщает Knight Frank.
Элитное.РУ 05:39
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Макрон мечтает о саммите «нормандской четверки» в Париже

Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.
Журналистская правда вчера в 12:39
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия

В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия

В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле

Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.
REGNUM 05:00
Армия и оружие

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сейду Думбия
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное