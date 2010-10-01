Футбол
Матч ТВЭкс-форвард ЦСКА Думбия может перейти в «Интер»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает укрепить атакующую линию своей команды и находится в поисках нападающего. Как сообщает 90min.com, черно-синие рассматривают в качестве подмены Ромелу Лукаку Вильфреда Бони и Сейду Думбия, которые в настоящий момент находятся без клубов.
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Газета.Ru 06:38
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В целом считаем финансовые результаты «Детского мира» за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк
"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка.
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Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
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Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
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В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле
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