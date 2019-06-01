Экс-форвард ЦСКА Базелюк станет игроком «Мордовии»ProstoProSport 10:45

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Экономика Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17% Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Спорт Дети оказались замешаны в допинговом скандале в Чувашии Несовершеннолетние спортсмены оказались в числе нарушителей антидопинговых правил, это было выявлено в ходе расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в одном из спортивных училищ Чувашии.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Авто Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8 Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Экономика Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Политика Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Политика Кремль объяснил снижение рейтинга Путина Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Общество В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Общество ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения.