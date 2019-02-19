Футбол

Экс-форвард «Челси»: «Сарри будет уволен в ближайшее время»Матч ТВ 01:12

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Бывший форвард «Челси» Крис Саттон считает, что дни главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри в клубе после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии сочтены.
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