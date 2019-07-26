Футбол
Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»REGNUM 06:37
Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом». Об этом сообщается на сайте австрийского клуба.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дочь Петросяна вступила в борьбу за многомиллионное наследство отца
Дочь юмориста Евгения Петросяна поборется за его наследство.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
150 полицейских разыскивают в Германии пропавших россиянок
Пропавших россиянок в Германии разыскивают 150 полицейских, кинологи и вертолёт с тепловизором, сообщает 26 июля газета Bild.
Обновлено в 08:08
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Космос
Первый прыжок межпланетного SpaceX Starhopper показали на видео
Прототип ракеты Starship компании SpaceX совершил свой первый удачный прыжок.
Обновлено в 09:00
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Huawei представила первый 5G-смартфон
Китайская Huawei в ходе презентации в Китае показала свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Mate 20 X 5G, сообщает Huawei Central.
Обновлено в 09:58
Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Общество
Пэрис Хилтон собралась купить курортный комплекс в Закарпатье
Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье и провести там конкурс красоты.
Обновлено в 09:37
Наука
Ученые рассказали, когда ждать «солнечного цунами»
В новой научной работе говорится, что «солнечные цунами» возникают в конце солнечных циклов, которые, как известно, случаются каждые 11 лет, когда поле звезды переворачивается, а северный и южный полюсы меняются.
Обновлено в 01:42
Общество
Мусульмане провели митинг за строительство мечети в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялась несогласованная с властями массовая акция, в ходе которой местные мусульмане в пятничной молитве попросили о строительстве в центре города мечети.
Обновлено в 11:06
Политика
СБУ задержала российский танкер в отместку за ЧП в Керченском проливе
В сообщении ведомства говорится, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты
Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-RX100 VII
Камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII снимает со скоростью до 90 кадров в секунду, а длина серии составляет семь снимков.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Российские военные используют в Сирии кассетные бомбы
Российские военные используют в Сирии кассетные бомбы. По крайней мере, об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 09:01
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53