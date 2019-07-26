Футбол

Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»REGNUM 06:37

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом». Об этом сообщается на сайте австрийского клуба.
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Бывший форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»

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Форвард «Ахмата» продолжит карьеру в Австрии

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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