Футбол

Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»REGNUM 06:37

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом». Об этом сообщается на сайте австрийского клуба.
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Бывший форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»

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Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»

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