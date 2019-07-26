Футбол

Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»Sports.ru 05:25

«Штурм» объявил о подписании экс-нападающего «Ахмата» Бекима Балая. Австрийский клуб заключил с 28-летним албанцем двухлетний контракт с возможностью продления на один год. Балай выступал за грозненский клуб с 2016 по 2019 год.
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Бывший форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»

Sport24.ru05:47

Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»

Sports.ru05:25

Бывший форвард «Ахмата» продолжит карьеру в Австрии

Евро-футбол.ру04:59

Форвард «Ахмата» продолжит карьеру в Австрии

Матч ТВ05:10

Форвард «Ахмата» продолжит карьеру в Австрии

Sportbox.RU05:10

Балай стал игроком «Штурма»

Спорт-Экспресс04:40

Бывший форвард «Ахмата» перешёл в «Штурм»

Чемпионат04:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
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