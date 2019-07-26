Футбол
Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»Sports.ru 05:25
«Штурм» объявил о подписании экс-нападающего «Ахмата» Бекима Балая. Австрийский клуб заключил с 28-летним албанцем двухлетний контракт с возможностью продления на один год. Балай выступал за грозненский клуб с 2016 по 2019 год.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов с 7,5% до 7,25% годовых. Понижение ставки произошло второй раз год.
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На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
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Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
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Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В полуфабрикаты станут добавлять хитин насекомых, пишут СМИ. Более того, новая пищевая добавка уже в разработке.
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Сбербанк и Mail.ru Group составят конкуренцию «Яндексу»
Как будут складываться отношения игроков рынка после создания нового проекта На рынке доставки еды и такси появится новый игрок: Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Обновлено в 05:50
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Космос
Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено в 06:05
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Хоккей
«Северсталь» проведёт презентацию игроков в ночном клубе
Презентация команды в этом году пройдёт в новой локации – в ночном клубе «Платина». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.
Обновлено в 03:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Кино
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за запрета «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британской картины "Смерть Сталина", сообщили в пятницу в адвокатском бюро "Бартолиус", которое представляет заявителя.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Уфу» и возглавили молодежное первенство
Крылья Советов одержали крупную победу над Уфой (6:1) в матче третьего тура молодежного первенства на стадионе Нефтяник в Уфе.
Обновлено в 06:02
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обновлено в 06:25
Политика
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь
В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.
Обновлено вчера в 13:13