Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублейИзвестия вчера в 16:15

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, сделанное прокурором в Останкинском суде Москвы. Суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой, заключившей сделку со следствием.

Политика Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».

Политика США ввели санкции против нескольких российских организаций По его данным, санкционные ограничения были введены в отношении конструкторского бюро, учебного центра в Гатчине и Московского завода "Авангард".

Происшествия Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Политика Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.

Происшествия В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.

Футбол «Спортинг» продлил контракт с Матье "Спортинг" объявил о подписании нового контракта с защитником Жереми Матье.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Финансы Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома» Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Шоу-бизнес Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.

Политика Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника» Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.

Наука Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.

Кино Джордж Мартин прокомментировал финал «Игры престолов» Автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киносаги.

Армия и оружие В Хабаровском крае прошли антитеррористические учения В ведомстве сообщили, что по легенде учений «террористы» захватили мостовой переход через реку Амур и осуществляли «незаконное удержание заложников», заложили СВУ в одном из общеобразовательных учреждений Хабаровска, а их «пособники» организовали вооружённое нападение на воинский эшелон в районе станции посёлка Корфовский, куда проникли через пограничную зону.

Происшествия В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.

Авто «Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Политика Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.

Политика Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации Закон о праве посещения депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении.