Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублейИзвестия 16:15
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, сделанное прокурором в Останкинском суде Москвы. Суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой, заключившей сделку со следствием.
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