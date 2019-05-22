Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублейИзвестия 16:15

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, сделанное прокурором в Останкинском суде Москвы. Суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой, заключившей сделку со следствием.
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Известия16:15

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей

Эхо Москвы16:00

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Взгляд.ру15:50

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ПРАЙМ15:46

Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка»

РЕН ТВ15:26

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть дело о хищении ₽25 млрд

РБК16:14

Экс-финдиректор «НОТА-Банка» помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Говорит Москва15:48
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