Происшествия
Экс-директора православной гимназии осудили по 46 эпизодам педофилии
Экс-директора православной гимназии осудили по 46 эпизодам педофилииURA.Ruвчера в 22:33
В Якутии бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) приговорили к 17 годам колонии строгого режима за педофилию. Ему вменялось 87 эпизодов насилия. Ткаченко признали виновным в 46 эпизодах насилия над детьми младше 14 лет, пишет SakhaDay.
URA.Ruвчера в 22:33
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Якутская епархия готова лишить сана иеромонаха Мелетия, но при определенных условиях
SakhaPress.ruвчера в 08:09
Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии
SakhaLife.ruвчера в 05:43
В Якутии бывший директор православной гимназии приговорен к 17 годам заключения
SakhaNewsвчера в 02:55
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Происшествия
На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
По данным следователей, в среду, 28 ноября, полицейский в здании городской прокуратуры с ножом напал на сотрудника прокуратуры.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В США умер находившийся в заключении гражданин РФ
В Соединенных Штатах умер находившийся в заключении гражданин России М. Д. Амар, сообщает 29 ноября посольство РФ в США на своей странице в Facebook.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины
В здании Министерства финансов Украины, расположенное в Киеве рядом со станцией метро «Контрактовая площадь», произошел пожар.
Обновлено в 02:46
Происшествия
СК начал проверку после гибели рабочего на угольной шахте в Якутии
Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) начало процессуальную проверку по факту гибели сотрудника на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе во время обрушения горной породы.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа
Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью–Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Обновлено в 02:51
Происшествия
СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в Иркутской области
Обновлено в 02:49
Происшествия
По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком
Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара
Обновлено в 02:09
Происшествия
СК сообщил причину взрыва газа в жилом доме под Владимиром
28 ноября сообщалось, что в жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Кокорину с Мамаевым предрекли встретить Новый год за решеткой
Ходатайства будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. В случае утверждения прошений судом Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке».
Обновлено в 02:52
Происшествия
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах
Пять женщин заявили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны французского режиссера Люка Бессона.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка
Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Снегопад откорректировал работу аэропорта Краснодара
Расписание международного аэропорта «Краснодар» откорректировано из-за снегопада, обрушившегося на регион 29 ноября.
Обновлено в 02:49