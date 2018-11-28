Происшествия

Экс-директора православной гимназии осудили по 46 эпизодам педофилии
URA.Ru
вчера в 22:33

В Якутии бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) приговорили к 17 годам колонии строгого режима за педофилию. Ему вменялось 87 эпизодов насилия. Ткаченко признали виновным в 46 эпизодах насилия над детьми младше 14 лет, пишет SakhaDay.
URA.Ruвчера в 22:33

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В Якутии суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия

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