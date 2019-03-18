Происшествия
Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонииRT на русском 04:00
Ранее Решетова заявила, что не признаёт свою вину. 18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, погибли 14 детей.
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Пострадавшие по сямозерскому делу возмущены приговором инструктору Круподерщикову
Столица на Онего06:21
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Происшествия
В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай
В нидерландском Утрехте неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает RTV.
Обновлено в 07:00
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Происшествия
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.
Обновлено в 06:20
Общество
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами
Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Москве умер семилетний мальчик-маугли
В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Политика
В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
Обновлено в 07:01
Общество
Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко
Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Общество
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
В магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.
Обновлено в 06:59
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Житель Башкирии бросил кота в бегающего по двору лося
Позднее волонтеры общества защиты животных поймали заблудившегося лося, обездвижив его транквилизатором В Башкирии в городе Октябрьском мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:02
Экономика
Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов
Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Экономика
Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ
Правительство утвердило список иностранных судов, которым разрешено заниматься перевозкой сжиженного природного газа по Северному морскому пути с отечественных СПГ-проектов из порта Сабетта до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Обновлено в 06:37
Футбол
Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Врач «скорой» оскорбил мать с ребенком в Дербенте, отказав в помощи
Жительница Дербента попросила врача «скорой» помочь ее ребенку, но он отказался и посоветовал вызвать другую «скорую помощь», заявив, что это не его вызов.
Обновлено в 05:05
Политика
ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.
Обновлено в 06:13
Политика
Путину сообщат о призывах отпустить косаток из «китовой тюрьмы»
Президенту России Владимиру Путину доложат о призыве ряда известных деятелей отпустить китообразных, находящихся в бухте Средняя в Приморье, в Охотское море, однако для их спасения и так делается все необходимое, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Источник сообщил об обысках в правительстве Хабаровского края
Обыски по делу о хищении леса прошли в правительстве Хабаровского края, сообщил РИА Новости в понедельник источник в краевом правительстве.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака
В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве
В Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Челябинской области офицера Минобороны задержали за взятки
В отношении сотрудников Минобороны, работавших в одном из представительств оборонного предприятия, возбудили уголовные дела о коррупции.
Обновлено в 07:21
Политика
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»
По словам Порошенко, в Москве надеются на то, что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму
В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Авто
Кроссовер Maybach представят уже в 2019 году
Компания Mercedes-Benz определилась с местом производства флагманского кроссовера под брендом Maybach.
Обновлено в 07:15
Политика
Сербия должна простить бомбардировки НАТО, заявил Вучич
Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 1999 году, но забыть не сможет никогда, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич, подчеркнув нежелание страны вступать в альянс.
Обновлено в 07:13
Общество
Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии
В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17