Генпрокуратура Грузии 9 августа предъявила обвинения бывшему гендиректору канала "Рустави 2" Нике Гварамия по делу об умышленном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на брифинге заявил прокурор, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео, на котором запечатлен выезд поезда с Крымского моста.

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.

Происшествия «Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля «Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Финансы Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.

Здоровье Названы самые вредные и опасные сорта сыра Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, заявила диетолог.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге В Хабаровском крае 83-летняя женщина отправилась в лес за грибами и попала в трясину.

Шоу-бизнес Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.

Общество Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Происшествия На станции Ручьи человек погиб под колесами электрички Вечером на станции Ручьи под колесами электрички погиб человек, сообщает пресс-служба ОЖД.

Политика Иран осудил присутствие «внешних сил» в Персидском заливе Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал присутствие военных кораблей ряда стран в Персидском заливе.

Единоборства Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Общество Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.