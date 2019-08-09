Политика
Экс-директора «Рустави 2» обвинили в злоупотреблении полномочиямиLife.ru 09:48
Генпрокуратура Грузии 9 августа предъявила обвинения бывшему гендиректору канала "Рустави 2" Нике Гварамия по делу об умышленном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на брифинге заявил прокурор, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
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