Политика

Экс-директора «Рустави 2» обвинили в злоупотреблении полномочиямиLife.ru 09:48

Генпрокуратура Грузии 9 августа предъявила обвинения бывшему гендиректору канала "Рустави 2" Нике Гварамия по делу об умышленном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на брифинге заявил прокурор, сообщает ТАСС.
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Николоз Гварамия
Грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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