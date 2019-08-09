Политика
Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинацияхГазета.Ru 11:39
Грузинская Генпрокуратура предъявила обвинения экс-гендиректору телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии. Ему инкриминируют умышленное нанесение финансового ущерба телекомпании в размере более 6 млн лари (более $2 млн), сообщил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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