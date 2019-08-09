Политика

Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинацияхГазета.Ru 11:39

Грузинская Генпрокуратура предъявила обвинения экс-гендиректору телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии. Ему инкриминируют умышленное нанесение финансового ущерба телекомпании в размере более 6 млн лари (более $2 млн), сообщил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.
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Николоз Гварамия
Грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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