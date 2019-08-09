Политика
Экс-директора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинацияхГазета.Ru 11:39
Грузинская Генпрокуратура предъявила обвинения экс-гендиректору телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии. Ему инкриминируют умышленное нанесение финансового ущерба телекомпании в размере более 6 млн лари (более $2 млн), сообщил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Общество
Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 08:31
Политика
Лидер российского движения против рабства пропал в Сирии
Лидер общественного движения по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Олег Мельников пропал без вести во время поездки в Сирию, сообщает РБК.
Обновлено в 10:37
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Общество
Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Технологии
Facebook захотел платить СМИ за новости
Социальная сеть Facebook предложила крупнейшим американским СМИ по три миллиона долларов за размещение их контента в специальной вкладке на сайте.
Обновлено вчера в 22:39
Наука
Ученые придумали, как остановить развитие рака легких
Обновлено в 04:56
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика
Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Huawei представила собственную альтернативу Android
Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и «умные» колонки.
Обновлено в 05:06
Политика
Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото Лизы Галкиной в дизайнерском купальнике
Алла Пугачева показала поклонникам младшую дочь в купальнике от российского дизайнера.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Авто
Первый пикап MG оказался перелицованной китайской моделью
Британская марка MG, принадлежащая концерну SAIC, представила первый пикап в своей истории — Extender.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
Обновлено в 09:39