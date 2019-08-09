Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»RT на русском 06:32
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии. Его обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
Обновлено в 11:06
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Колонка Galaxy Home не отменена и должна выйти в ближайшее время
«Умная» колонка с голосовым помощником Bixby от компании Samsung под названием Galaxy Home была анонсирована еще год назад, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked об устройстве не было сказано ни слова.
Обновлено в 08:16
Финансы
Канадский банк простил клиентам долги по кредиткам
В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 11:51
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Политика
Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 году
Самолет Ил-96 с двумя мощными двигателями ПД-35 может появиться в России к 2025 году.
Обновлено в 09:37
Общество
Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане
Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Общество
СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа
СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Общество
Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах - впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.
Обновлено в 06:00
Футбол
Лэмпард объяснил, почему Луиз покинул «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что бывший защитник синих Давид Луиз поссорился с ним, сообщает Metro.
Обновлено в 10:23
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Технологии
В почте Mail.ru запустили сервис быстрых платежей
Приходящие на почту Mail.ru счета теперь можно быстро оплатить с помощью нового виджета.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Футбол
Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»
Обновлено в 10:08
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Технологии
«Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов
«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», и «Инфотекс», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, обеспечили совместимость своих программных продуктов.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга
Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32