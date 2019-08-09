Политика

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»RT на русском 06:32

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии. Его обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Николоз Гварамия
Грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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