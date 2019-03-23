Футбол
Экс-директор «Наполи»: Дешам сменит Аллегри в «Ювентусе»LiveSport.ru 08:21
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что Дидье Дешам, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Гаджеты
Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр
Учитывая, что новинка работает под управлением Android 9 Pie, проблем с поиском и установкой игр из Google Play не возникнет.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Политика
Признание Голан израильскими противоречит международному праву
Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
Обновлено в 05:40
Политика
Порошенко поведал о газовой игле и точке невозврата
В ходе своего выступления президент вновь заявил и о том, что Украина в обозримом будущем получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 07:39
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры
Ранее ряд СМИ сообщил, что член общественного совета при комитете Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Шнуров в кулуарах парламентских слушаний по закону "О культуре" заявил, что считает необходимым "всех разогнать", так как "ни в какой нормальной стране нет министерства культуры".
Обновлено в 07:57
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В Еврокомиссии оценили опасность техники Huawei для Евросоюза
Ранее появились сведения, что немецкая разведка предупредила правительство страны об опасности участия Huawei в развитии телекоммуникационной структуры 5G в Германии.
Обновлено в 01:11
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ
Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Матвиенко объяснила, как правильно ругать власть
Ранее Валентина Матвиенко оценила креативность россиян, которые пошутили про эти законы.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области
Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.
Обновлено в 07:08
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".
Обновлено в 07:44
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45