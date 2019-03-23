Футбол
Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»Бомбардир.ру 08:39
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.
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Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Футбол
Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолета
Известный под ником «Угодник» болельщик футбольного клуба «Спартак» устроил перепалку с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым в самолете, летящем в Астану.
Обновлено в 09:00
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года
В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Белоруссия попросила Россию прекратить заниматься болтовней
Совместная работа России и Белоруссии даст больше плодов, нежели публичные дискуссии между представителями Москвы и Минска.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Футбол
Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, который полностью восстановился после серьезной травмы колена.
Обновлено в 08:42
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Культура
Музеи США просят Россию о сотрудничестве
Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.
Обновлено в 09:47
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео
После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Обновлено в 05:56
Спорт
Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»
Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Обновлено в 07:44
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Новой Зеландии вновь открыты мечети, где произошла стрельба
Мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, атакованные террористом 15 марта, вновь открыты для посещения, 23 марта сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 03:41
Политика
Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий
Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Обновлено в 05:22
Политика
Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Есть такая профессия — бороду защищать
Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».
Обновлено вчера в 12:45