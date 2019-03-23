Футбол

Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»Бомбардир.ру 08:39

Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.
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Экс-директор «Наполи» видит в Дешаме замену Аллегри

Газета.Ru08:23

Экс-директор «Наполи»: «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Чемпионат08:03

Бывший директор «Наполи» заявил, что «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Sport.ru09:13

Бывший спортивный директор «Наполи»: «Ювентус» видит в Дешаме замену Аллегри»

Матч ТВ07:20

Марино: «Дешам заменит Аллегри в „Ювентусе“»

Soccer.ru06:43

Бывший спортивный директор «Наполи»: «Ювентус» видит в Дешаме замену Аллегри»

Sportbox.RU07:20

Экс-директор «Наполи»: «Аллегри не останется в „Ювентусе“. Они уже выбрали Дешама»

Sports.ru07:35
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Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Футбол

Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолета

Известный под ником «Угодник» болельщик футбольного клуба «Спартак» устроил перепалку с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым в самолете, летящем в Астану.
Обновлено в 09:00
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Футбол

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз

Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Политика

Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года

В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Белоруссия попросила Россию прекратить заниматься болтовней

Совместная работа России и Белоруссии даст больше плодов, нежели публичные дискуссии между представителями Москвы и Минска.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Футбол

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, который полностью восстановился после серьезной травмы колена.
Обновлено в 08:42
Спорт

Сноубордист Соболев выиграл Кубок мира в зачете параллельных дисциплин

Обновлено в 09:25
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Культура

Музеи США просят Россию о сотрудничестве

Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.
Обновлено в 09:47
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео

После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Обновлено в 05:56
Спорт

Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»

Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Обновлено в 07:44
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Новой Зеландии вновь открыты мечети, где произошла стрельба

Мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, атакованные террористом 15 марта, вновь открыты для посещения, 23 марта сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 03:41
Политика

Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий

Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Обновлено в 05:22
Политика

Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Есть такая профессия — бороду защищать

Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».
Обновлено вчера в 12:45
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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