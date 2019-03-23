Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»Бомбардир.ру 08:39

Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Футбол Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолета Известный под ником «Угодник» болельщик футбольного клуба «Спартак» устроил перепалку с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым в самолете, летящем в Астану.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Футбол Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Политика Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.

Политика Белоруссия попросила Россию прекратить заниматься болтовней Совместная работа России и Белоруссии даст больше плодов, нежели публичные дискуссии между представителями Москвы и Минска.

Футбол Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.

Футбол Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака» Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, который полностью восстановился после серьезной травмы колена.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.

Культура Музеи США просят Россию о сотрудничестве Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

Спорт Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их» Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).

Армия и оружие НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия В Новой Зеландии вновь открыты мечети, где произошла стрельба Мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, атакованные террористом 15 марта, вновь открыты для посещения, 23 марта сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

Политика Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.

Политика Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.