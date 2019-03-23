Футбол
Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»Бомбардир.ру 08:39
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.
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Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Недвижимость
Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено вчера в 10:04
Спорт
Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке
Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
Обновлено в 09:30
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта снова вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 12:05
Футбол
Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020
Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры
Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 11:28
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика
В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина
В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
Обновлено в 06:58