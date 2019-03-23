Футбол

Экс-директор «Наполи»: «Аллегри покинет „Ювентус“, его заменит Дешам»Бомбардир.ру 08:39

Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что летом на тренерском мостике «Ювентуса» произойдут изменения.
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Экс-директор «Наполи» видит в Дешаме замену Аллегри

Газета.Ru08:23

Экс-директор «Наполи»: «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Чемпионат08:03

Экс-директор «Наполи»: «Аллегри не останется в „Ювентусе“. Они уже выбрали Дешама»

Sports.ru07:35

Бывший спортивный директор «Наполи»: «Ювентус» видит в Дешаме замену Аллегри»

Sportbox.RU07:20

Марино: «Дешам заменит Аллегри в „Ювентусе“»

Soccer.ru06:43

Бывший директор «Наполи» заявил, что «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Sport.ru09:13

Бывший спортивный директор «Наполи»: «Ювентус» видит в Дешаме замену Аллегри»

Матч ТВ07:20
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Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

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Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

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Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
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Происшествия

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Недвижимость

Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8%

Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено вчера в 10:04
Спорт

Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
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Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
Обновлено в 09:30
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
Энергетика

Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта снова вырастут на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 12:05
Футбол

Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020

Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»

Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 11:28
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика

Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
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Новый бренд Jetta представил свои модели

В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
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Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика

В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина

В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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