Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM 14:32

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Комсомольская правда15:51

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Московский Комсомолец13:31

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву

Lenta.ru14:01

Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль»

News.ru13:56

«Все люди со стаканами водки бегают»: бывшего директора ЧАЭС возмутило показанное в сериале HBO пьянство

Телеканал 360°13:47

Экс-глава Чернобольской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Газета.Ru15:16

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции

Вести.Ru11:25
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Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
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Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
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