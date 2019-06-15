Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM 14:32
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
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Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Обновлено в 16:38
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Футбол
Хуммельс может вернуться в «Боруссию» за €30 млн
В составе «Боруссии» Матс Хуммельс стал двукратным чемпионом Германии по футболу, в составе «Баварии» — трехкратным.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Футбол
Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки
Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции
Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Общество
Российский предприниматель: какой он?
По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:00
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Космос
Индия планирует создать космическую станцию
Обновлено в 06:11