Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM 14:32
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено в 14:57
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Футбол
Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо
При посадке, уточняет Globo, экипажу самолета не удалось выпустить шасси, в итоге лайнер сел на брюхо.
Обновлено в 15:59
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 14:35
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Театры
В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада
Санкт-Петербург впервые в своей истории стал местом проведения Международной театральной олимпиады, на которой будут представлены спектакли 52 театров из 21 страны.
Обновлено в 12:46
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено в 13:59
Космос
Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях»
Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36