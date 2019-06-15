Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM 14:32

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
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Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль»

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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» за враньё

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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву

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Телеканал 360°13:47

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Московский Комсомолец13:31

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции

Вести.Ru11:25
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В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
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В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада

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