Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»Комсомольская правда 15:51

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре. «Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
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