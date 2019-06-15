Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»Комсомольская правда 15:51
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре. «Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
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