Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM вчера в 14:32
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
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«Все люди со стаканами водки бегают»: бывшего директора ЧАЭС возмутило показанное в сериале HBO пьянство
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Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции
Вести.Ruвчера в 11:25
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