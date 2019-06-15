Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»REGNUM вчера в 14:32

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».
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Экс-глава Чернобольской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Газета.Ruвчера в 15:16

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Московский Комсомолецвчера в 13:31

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву

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Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль»

News.ruвчера в 13:56

«Все люди со стаканами водки бегают»: бывшего директора ЧАЭС возмутило показанное в сериале HBO пьянство

Телеканал 360°вчера в 13:47

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» за враньё

Life.ruвчера в 14:16

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции

Вести.Ruвчера в 11:25
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Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

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Происшествия

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Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Наука

Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Политика

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де Лигту

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с агентом Мино Райолой по поводу перехода двух его клиентов в туринский клуб.
Обновлено в 01:30
Политика

КС Молдавии отменил свое решение о роспуске парламента

Были отменены и другие решения суда, которые спровоцировали политический кризис в стране Конституционный суд (КС) Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые спровоцировали политический кризис в стране, передает РИА Новости со ссылкой на председателя КС.
Обновлено вчера в 08:28
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Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
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Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено вчера в 07:42
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
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Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана

Обновлено в 01:37
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Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам

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Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

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Серьезное ДТП произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге из-за переходивших дорогу утки с утятами, сообщает РЕН.
Обновлено в 02:18
Экономика

Мы уверены в завтрашнем дне. Потому что на дне мы уже сегодня

Будничный ход этой недели был прерван посередине Днем России.
Обновлено в 01:00
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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
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На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

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Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.
Обновлено вчера в 16:00
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В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
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Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян

Актер Алексей Панин рассказал, что считает россиян отсталой нацией в вопросах сексуального образования.
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